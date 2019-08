35 år gammel advokat blir Ukrainas nye statsminister

NTB utenriks

Gontsjaruk er et ganske ubeskrevet politisk blad, men han er allerede med i presidentens administrasjon, der han har ansvar for økonomiske spørsmål.

Nå blir han regjeringssjef og får ansvar for å sette politikken til president Volodymyr Zelenskyj og hans nydannede parti Folkets tjener ut i livet.

Gontsjaruk ble utnevnt som statsminister da den nye nasjonalforsamlingen trådte sammen for første gang torsdag.

Partiet fikk et stort flertall i parlamentsvalget i juli. Det innebærer at den relativt ferske presidenten, som vant valget i april, kan styre med et solid parlamentarisk flertall i ryggen.

(©NTB)