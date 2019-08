Sky News: Corbyn ber om møte med dronningen

NTB utenriks

Corbyn har allerede kalt Boris Johnson plan «en trussel mot demokratiet». Boris Johnson sa onsdag at han har bedt dronning suspendere Parlamentet fra midten av september og fram til 14. oktober, når trontalen skal holdes.

Nå ber altså opposisjonsleder Corbyn selv om et møte med monarken for å snakke om planene, melder Sky News. I et brev til dronningen har han uttrykt bekymring for Johnsons plan.

– Å suspendere Parlamentet er ikke akseptabelt. Det statsministeren gjør er et slags sjokkbrekk mot demokratiet for å tvinge gjennom en hard brexit, sa Corbyn til en journalist onsdag ettermiddag.

– Når Parlamentet trer sammen – veldig kortvarig neste uke, i henhold til hans timeplan – er det første vi vil gjøre å forsøke å få gjennom vedtak som kan stoppe det han holder på med. Deretter vil vi utfordre ham med et mistillitsforslag på et tidspunkt, sier Labour-lederen.

Dette er taktikker han for lengst har varslet at han vil bruke for å hindre at Storbritannia går ut av EU uten en avtale, men med Johnsons siste tiltak, har Corbyn knapt med tid.

