Taliban sier avtale med USA er nær

De optimistiske uttalelsene tirsdag kom på dag fem i det som er den niende forhandlingsrunden mellom partene i Qatar.

– Vi har framgang i denne runden, så vi er i ferd med å sluttføre de gjenværende punktene, sier Suhail Shaheen, Talibans talsmann i Doha i Qatar.

En avtale kan ventes «straks de gjenværende punktene er sluttført», tilføyer han.

USA invaderte Afghanistan i 2001 etter terrorangrepene 11. september. USA ønsker å trekke ut de amerikanske soldatene etter 18 år med krig. Blant betingelsene er at Taliban tar avstand fra al-Qaida og garanterer at Afghanistan ikke på ny blir en base for grupper som utgjør en terrortrussel mot USA.

Trump sa tidligere i august at han håper på en fredsavtale med Taliban og at amerikanerne har veldig gode diskusjoner med den afghanske islamistbevegelsen.

En avtale med USA ventes også å innebære at Taliban sier seg villig til å forhandle med representanter for regjeringen i Kabul.

– Afghanistans fremtid skal avgjøres gjennom intra-afghanske forhandlinger, understreket USAs sjefforhandler Zalmay Khalilzad mandag.

Taliban har til nå nektet å forhandle direkte med president Ashraf Ghani og regjeringen i Kabul, som de omtaler som løpegutter for USA.

