Svensk politi jakter på flere mistenkte etter drap i Malmö

Den pågrepne er siktet for medvirkning til drapet på kvinnen og for brudd på våpenloven. Vedkommende ble pågrepet like etter klokka 21 mandag kveld. Det gikk rolig for seg, opplyste politiet da de holdt pressekonferanse om drapet tirsdag.

– Vi har et godt bilde av personene som er innblandet i dette, men det gjenstår mye arbeid, sier visepolitisjef Mattias Sigfridsson.

Drapsofferet, en kvinne i 30-årene, var ute og gikk med spedbarnet sitt og barnets far da hun ble skutt i hodet. Kvinnen holdt barnet i armene da hun ble truffet. Verken mannen eller barnet ble alvorlig skadd.

At den pågrepne er siktet for medvirkning, indikerer at det finnes flere gjerningsmenn, opplyser førstestatsadvokat Anna Palmqvist, ifølge Aftonbladet.

Vil ikke ha spekulasjoner

Drapet skjedde i 10-tiden mandag i Ribersborg like ved havnen i Malmö.

– Vi vil ikke at det spres masse spekulasjoner om gjerningsmann og motiv og annet. Det er slikt etterforskningen skal kartlegge, sier Palmqvist.

Både visepolitisjefen og førstestatsadvokaten understreker at det er tidlig i etterforskningen. At det er stor interesse for drapet, er forståelig, framholdt de, men de ville ikke bekrefte noen av opplysningene som har kommet ut i mediene.

Det var mange vitner til ugjerningen, og de har opplyst at de hørte flere skudd.

Ifølge Aftonbladet er spedbarnets far knyttet til et kriminelt miljø, og ifølge vitner var skuddene rettet spesifikt mot kvinnen.

På pressekonferansen stilte danske journalister spørsmål om koblinger faren skal ha til Danmark, men politiet hadde få svar å gi både om dette og andre spørsmål som kom på pressekonferansen.

– Vi vil ikke påvirke eventuelle vitner eller etterforskningen som helhet, sier Palmqvist.

– Etterforsker bredt

Sigfridsson sier de har satt inn store ressurser i etterforskningen. Han sier det er for tidlig å si noe om motiv, og at politiet etterforsker bredt.

– Vi har pratet med et stort antall vitner, banket på dører og gjennomført en omfattende teknisk undersøkelse, sier han.

Han oppfordrer alle som kan vite noe om saken, om å melde seg.

– Det er ikke noe krav at man har sett eller hørt gjerningen, la oss avgjøre hva som er viktig, sier han.

