Russisk flyleasingselskap saksøker Boeing

Russerne er ifølge Financial Times de første som går til sivilt søksmål mot Boeing over flytypen som ble satt på bakken i vinter etter to ulykker der alle om bord mistet livet.

Avia Capital Services (ACS), som er heleid av det statlige konglomeratet Rostec, mener Boeing bevisst holdt tilbake informasjon om flygedyktigheten til 737 MAX-flyene fra kunder.

I søksmålet hevder ACS at produsenten opptrådte uaktsomt og solgte «defekte» fly. Det russiske selskapet krever 115 millioner dollar i erstatning og at en ordre på 35 fly blir kansellert. Søksmålet er levert til en domstol i Chicago.

737 MAX var Boeings bestselgende modell men ble satt på bakken etter to alvorlige ulykker. I oktober i fjor mistet alle de 189 om bord livet da et 737 MAX 8 fra indonesiske Lion Air styrtet i havet kort tid etter avgang fra Jakarta. Fem måneder senere styrtet et tilsvarende fly fra Ethiopian Airlines. Alle de 157 om bord omkom, inkludert norske Karoline Aadland, som jobbet for Røde Kors.

Boeing har oppdatert programvaren på flyene etter at ett av systemene om bord ble knyttet til ulykkene. Myndighetene har fortsatt ikke gitt klarsignal til å ta flyene i bruk igjen.

