Rouhani avviser Trump-møte

Under pressekonferansen etter G7-toppmøtet i Biarritz mandag sa Frankrikes president Emmanuel Macron at forholdene nå er lagt til rette for at Trump og Rouhani kan møtes i løpet av de kommende ukene.

Trump bekreftet på sin side at han er villig til å møte Rouhani «under de rette omstendighetene», men sa ikke hva han siktet til.

Rouhani er på sin side krystallklar og sier at et møte mellom ham og Trump ikke kommer på tale før USA har opphevet de strenge sanksjonene de har innført mot Iran.

– Dersom det skjer, kan man snakke om en mer positiv utvikling, sier Rouhani, som understreker at han ikke har noe behov for å møte Trump bare for å bli fotografert sammen med den amerikanske presidenten.

– Washington må helt legge om sin Iran-politikk, sier Rouhani, som krever at USA på nytt slutter opp om atomavtalen fra 2015.

Trump trakk i mai i fjor USA fra avtalen, til protester fra Iran og de øvrige signaturlandene Frankrike, Storbritannia, Russland, Kina og EU.

Senest tirsdag slo Kina fast at Iran har overholdt og fortsatt forplikter seg til å overholde sin del av avtalen.

– Det at Iran fortsatt opprettholder atomavtalen, bør anerkjennes, sa Kinas utenriksminister Wang Yi etter et møte med sin iranske motpart Mohammed Javad Zarif i Beijing.

