Trump uteble fra klimadiskusjon på G7-møtet

NTB utenriks

Trump skulle etter planen deltatt i diskusjonen mandag, men da dørene ble åpnet for mediene, sto Trumps stol tom. Før møtet møttes Trump og Tysklands statsminister Angela Merkel på tomannshånd, et møte som var to timer forsinket.

Deretter hadde Trump et bilateralt møte med den indiske statsministeren Narendra Modi. Etter det møtet sa Trump at han tror India og Pakistan er i stand til å finne en løsning på den pågående konflikten i Kashmir uten hans hjelp. Trump gjentok at han er villig til å bidra med mekling, men Modi forsikret at situasjonen er «under kontroll».

Frankrikes president og vert for møtet i Biarritz, Emmanuel Macron, sa at selv om Trump ikke var med på den delen av toppmøtet som handlet om klima og miljø, så var presidentens rådgivere til stede.

Macron forsikret også at Trump stilte seg bak G7-ledernes initiativ om å bidra til å bekjempe brannene i regnskogen i Amazonas. Gruppen skal finansiere et brannfly og vil bruke minst 20 millioner euro – rundt 200 millioner kroner – på innsatsen mot skogbrannene.

(©NTB)