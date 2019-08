Rouhani forsvarer Zarifs G7-besøk

NTB utenriks

Zarif hadde samtaler med Frankrikes president Emmanuel Macron og utenriksminister Jean-Yves Le Drian på sidelinjen av G7-toppmøtet i Biarritz, noe den strengt konservative iranske avisen Kayhan mener var «upassende».

Avisen viser til at Zarif var i Paris for få dager siden og mener at søndagens besøk i Biarritz derfor signaliserte «svakhet og desperasjon».

Macron har gått i spissen for å forsvare atomavtalen med Iran etter at president Donald Trump trakk USA fra avtalen i mai i fjor. Det var den franske presidenten som inviterte Zarif til Biarritz.

Irans president Hassan Rouhani avviser kritikken mot utenriksministeren og mener alle mulige midler må tas i bruk for å sikre Irans interesser, også diplomati.

– Det er i vår nasjonale interesse å benytte alle mulige redskaper, sa Rouhani i en TV-overført tale mandag.

– Jeg ville ikke ha nølt med å møte noen som kunne sikret framgang for landet mitt og løst folks problemer, fortsatte han.

Zarif får også støtte fra den mer reformvennlige iranske avisen Etemad, som betegner hans diplomati i Frankrike som det mest håpefulle som har skjedd siden USA trakk seg fra atomavtalen.

