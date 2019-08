Israel vil utvide bosetninger som svar på dødelig bombeangrep

NTB utenriks

– Vi vil forankre våre røtter enda dypere og slå til mot våre fiender. Vi kommer til å fortsette å styrke og utvikle bosetningene, sier Israels president Benjamin Netanyahu i en uttalelse mandag.

Mandag instruerte Netanyahu statsministerens kontor om å søke til planleggingskomiteen om å bygge om lag 300 boenheter i Dolev nordvest for Ramallah.

Presidentens initiativ kommer få dager etter at en 17 år gammel israelsk jente ble drept i et bombeangrep i nettopp Dolev. Jentas far og bror ble alvorlig skadd i angrepet. En rekke mistenkte er pågrepet etter angrepet, blant annet to personer knyttet til Hamas – den palestinske islamistbevegelsen som styrer Gazastripen.

Utvidelse av bosetninger er ofte Israels svar på palestinske angrep mot den jødiske befolkningen. Det er heller ikke sjelden at husene hvor de palestinske angriperne og deres familier holder til, blir revet.

Israel okkuperte Vestbredden, Gazastripen, deler av Golanhøydene og Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967. Over 700.000 israelske bosettere bor i dag i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

Israel holder nyvalg 17. september, og spenningen i området er økende. De siste ukene har det vært flere palestinske angrep mot israelske sikkerhetsstyrker og bosettere på den okkuperte Vestbredden.

