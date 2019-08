Guterres advarer mot dramatisk klimakrise

NTB utenriks

António Guterres oppfordrer lederne som kommer til klimatoppmøtet om snau måned, til å bli enige om å kutte mer i klimagassutslippene enn det de har lovet i Parisavtalen fra 2015.

– Vi ligger mye dårligere an enn vi gjorde i Paris. Det er tvingende nødvendig at landene blir enige om å gå lenger enn det som ble lovet i Paris, sa Guterres da han kom på besøk på siste dag av G7-toppmøtet i Biarritz mandag.

FN-lederen sa at smeltingen av Grønlandsisen er dramatisk og at årene 2015 til 2019 er de fem varmeste som er målt noensinne.

President Donald Trump har trukket USA ut av Parisavtalen, men Guterres sier delstater, byer og bedrifter «har kapasitet til å levere på klimafeltet».

Trump uteble også fra klimadiskusjonen på den siste dagen av toppmøtet i franske Biarritz, men vert Emmanuel Macron forsikrer at Trump stiller seg bak gruppens tiltak for å bekjempe de pågående skogbrannene i Amazonas. Den franske presidenten sier G7-landene vil finansiere et brannfly og stille opp med 20 millioner euro – rundt 200 millioner kroner – til slukkingsarbeidet i regnskogen, som han omtalte som verdens lunger.

G7-landene er også blitt enige om å støtte en plan for å få tilbake skogområder som er gått tapt. Denne mer langsiktige planen skal avdekkes på toppmøtet i New York i september, ifølge en av Macrons rådgivere.

(©NTB)