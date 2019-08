G7-ledere med nytt håp for Iran og Amazonas

NTB utenriks

Det var på forhånd varslet at det ikke ville komme noen felles slutterklæring etter G7-toppmøtet, men Frankrikes president Emmanuel Macron opplyser at statslederne i Biarritz likevel har kommet fram til en felles uttalelse.

Den største nyheten er at presidentene i USA og Iran angivelig kan møtes allerede i løpet av de nærmeste ukene. Trump sier dette er realistisk og at han er innstilt på å møte Hassan Rouhani «under de rette omstendighetene».

– Et slags veikart

På den avsluttende pressekonferansen Macron holdt sammen med Donald Trump, sa han at «et slags veikart» er oppstilt etter at Irans utenriksminister besøkte den franske feriebyen mens toppmøtet pågikk.

– Forholdene er lagt til rette for et møte mellom Rouhani og Trump, sa den franske presidenten, som var vert for toppmøtet denne helgen.

Han håper Trump og Rouhani kan møtes i løpet av de kommende ukene. Macron sier han har snakket med Rouhani og fortalt at dersom han møter Trump, vil det være muligheter for å inngå en avtale.

– Jeg har en veldig god følelse. Jeg tror vi får til noe, kanskje ikke med én gang, men til slutt, sier Trump.

Enige om teknologiskatt

For sin egen del kunne Macron forsikre at han og Trump er kommet til enighet i spørsmål om skattlegging av teknologigiganter. De to landene vil samarbeide med OECD i et forsøk på å få på plass en internasjonal avtale innen 2020.

Frankrikes planer om å skattlegge store – og ofte amerikanske – IT-selskaper førte før toppmøtet til at USA truet med å legge ny toll på fransk vin. Det fikk EU-president Donald Tusk til i si at EU i så fall ville svare med samme mynt overfor USA.

På siden av det offisielle toppmøteprogrammet snakket Tysklands statsminister Angela Merkel positivt om handelssamtaler mellom EU og USA.

Trump planlegger tysklandstur

Hun fikk gode ord tilbake fra Trump som sa hun var «en briljant kvinne som forstår nøyaktig hvordan alt ligger an». Han sa også at han kunne tenke seg å besøke Tyskland snart.

– Jeg har tysk blod i årene. Jeg kommer til å dra dit. Vi kommer til å komme dit snart, til Tyskland, sa Trump i forbindelse med et bilateralt møte med Merkel mandag formiddag.

Trump sa EU er tøffe i forhandlingene, men at han respekterer EU-landene like mye som han respekterer kineserne. I løpet av møtet sa han at samtalene med Kina vil starte igjen «om kort tid».

– Jeg tror vi får til en avtale fordi vi nå snakker på riktige premisser. Det er første gang jeg opplever at de virkelig ønsker en avtale, og det er et skritt i riktig retning, sa Trump, men han tok likevel forbehold om at «det kanskje ikke skjer».

Regnskog

Også regnskogen i Amazonas og de mange skogbrannene som herjer der nå, fikk mye oppmerksomhet på toppmøtets siste dag. G7-landene vil finansiere et brannfly og gi minst 20 millioner euro, tilsvarende rundt 200 millioner kroner, til å bekjempe skogbrannene i Amazonas, sier Frankrikes president Emmanuel Macron.

Tidligere samme dag lovet den britiske regjeringen at 10 millioner pund – rundt 110 millioner kroner – skal gjøres tilgjengelig umiddelbart. Pengene skal gå til rehabilitering av regnskogen, inkludert områdene som er rammet av de omfattende brannene den siste tiden.

FNs generalsekretær, António Guterres, som var gjest på møtets siste dag, sier verden står overfor en dramatisk klimakrise.

Brasils president, Jair Bolsonaro, er imidlertid lite begeistret for tilbudene om pengestøtte til brannslukking i Amazonas. Dette innebærer i praksis å behandle Brasil som en koloni, skriver han på Twitter.

Tidligere har presidenten også uttalt seg svært kritisk til pengestøtten Brasil har fått fra Norge og Tyskland til vern av Amazonas.

