SOHR: Tre personer drept i luftangrep i Damaskus

Det israelske forsvaret uttalte lørdag at de har angrepet iranske styrker i Syria for å hindre droner som skal hatt som mål å angripe Israel.

Iran benekter søndag at iranske mål ble truffet i angrepene.

Én iransk person og to medlemmer av Hizbollah ble drept i luftangrepene, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Natt til søndag opplyste et høytstående medlem av den libanesiske Hizbollah-militsen, at en israelsk drone hadde falt ned over Libanons hovedstad Beirut. En annen drone skal ha eksplodert i luften, ifølge AP.

Det er usikkert om hendelsene har en sammenheng. Beirut ligger om lag 130 kilometer nordvest for Damaskus.

Siden starten på krigen i Syria i 2011 har Israel gjennomført mange angrep i Syria, de fleste av dem er rettet mot det de sier er iranske mål.

