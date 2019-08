Nok en republikaner stiller mot Trump

NTB utenriks

– Noen må trå til, og vi trenger et alternativ, sa han til TV-kanalen ABC og la til at «landet er lei av denne fyrens raserianfall. Han er et barn, og han lyver hver gang han åpner munnen.»

Det er en nesten umulig oppgave å vinne nominasjonen over en president som ønsker gjenvalg, men fra før har også tidligere guvernør i Massachusetts, Bill Weld, varslet at han stiller.

Mens Weld, som er konservativ på økonomiske spørsmål og liberal på sosiale saker, sier han stiller mot Trump fra venstre, angriper Walsh ham fra høyre.

Walsh ble valgt inn i Representantenes hus fra Illinois i den konservative Tea Party-bølgen i 2010, men tapte plassen igjen to år senere og har siden jobbet i radio.

Han er kjent for en rekke ytterliggående uttalelser om muslimer og andre minoriteter, og sa før valget i 2016 at han ville gripe til våpen om Trump tapte.

Siden har han imidlertid gått lei av Trump. I en spalte i New York Times nylig kritiserte han Trump for det voksende budsjettunderskuddet og for å være en rasist som beiler til folks verste instinkter og fremmedfiendtlighet for å oppildne sine kjernevelger.

