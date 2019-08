Hercules-fly satt inn i brannslokking i Amazonas

NTB utenriks

Tykk røyk ligger over byen Porto Velho i delstaten Rondonia, hvor forsvarsdepartementet opplyser at de to militærflyene er satt inn i tjeneste. Sju delstater i Brasil har bedt om hjelp fra hæren til i arbeidet med å slokke de flere tusen brannene.

Landets forsvarssjef sa lørdag at det nord i Amazonas-regionen er 44.000 soldater som kan settes inn i kampen mot flammene. Men han sa ikke noe om hvor mange som faktisk vil delta i brannslukkingen eller hvordan ressursene skal disponeres.

Brasils institutt for romforskning (INPE) har registrert rundt 77.000 skogbranner i Amazonas hittil i år, og dette er flere enn på mange år. I fjor ble det til sammenligning registrert totalt 40.000 branner.

G7-støtte

Søndag ble lederne i G7-landene enige om å hjelpe landene som er rammet av de massive skogbrannene.

– Vi er alle enige om å hjelpe de landene som er blitt rammet av brannene så raskt som mulig, sier Frankrikes president Emmanuel Macron til journalister på toppmøtet i Biarritz i Frankrike søndag.

I forkant av møtet ble det klart at G7-landene jobber med å få på plass konkrete tiltak for å få kontroll over de voldsomme skogbrannene som herjer i Amazonas. Brannene har fått mye oppmerksomhet over hele verden den siste uka.

Kritikk

Brasils president Jair Bolsonaro har fått internasjonal kritikk for å ikke gjøre nok for å beskytte regnskogen.

Bolsonaro anklaget tidligere i uka frivillige organisasjoner for å satt fyr på regnskogen i protest mot at myndighetene har kuttet i overføringene til dem. Fredag modererte han anklagen noe og medga at det ikke finnes beviser, men fastholdt at dette er den «mest sannsynlige» forklaringen på alle brannene.

Bolsonaro opplyste videre at brannene etterforskes og sa at regjeringen mangler ressurser til å slukke dem.

Miljøvernere knytter skogbrannene til økt hogst, fordi avskoging og uttynning fører til at sola når fram til den tørre skogbunnen. Det er også mistanke om at områder blir svidd av med vilje for å gi plass til kveg.

