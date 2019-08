En rekke utrydningstruede haiarter skal beskyttes fra overfiske

NTB utenriks

Representanter fra over 180 land er for tiden samlet i den sveitsiske byen i forbindelse med Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES).

Før helgen ble landene enige om å oppføre sjiraffer som beskyttet dyreart. Nå skal også en rekke skate- og haiarter beskyttes, deriblant makrellhai og gitarfisk.

Makrellhaien, som er blant de raskeste skapningene i havet, har nesten forsvunnet helt fra Middelhavet. Bestanden har også krympet i Atlanterhavet, Stillehavet og i Indiahavet.

Arten er spesielt ettertraktet av fiskere for finnene, som blir brukt i haifinnesuppe – en svært populær asiatisk rett. Spesielt i Kina er retten populær og serveres ofte i bryllup.

– Fiske er hovedtrusselen som disse haiartene står overfor. Vi trenger langt strengere tiltak enn nasjonale initiativ for å forhindre overfiske, sa EUs representant under søndagens debatt.

Blant landene som stemte imot forslaget, var Japan og Kina, som mener det ikke finnes tilstrekkelig bevis for at kommersielt fiske er årsaken til at bestandene går ned. Til sammen 40 land stemte mot tiltakene, deriblant Island, Malaysia og New Zealand.

Forslaget ventes å bli vedtatt innen CITES-konferansen avsluttes onsdag. 28. august. CITES har mandat til å innføre sanksjoner mot land som ikke føyer seg etter CITES' regelverk.

