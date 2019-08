Trump gjenåpner konsulat på Grønland

NTB utenriks

Det nye amerikanske konsulatet gjenåpner neste år i Nuuk, går det fram av et brev amerikansk UD har oversendt til Kongressen.

Konsulatet vil være «en viktig komponent i innsatsen for å øke USAs tilstedeværelse i Arktis og vil være en effektiv plattform for å fremme amerikanske interesser på Grønland, heter det i brevet.

USA har «strategisk interesse av å styrke politiske, økonomiske og kommersielle forhold i hele den arktiske regionen», skriver Trump-administrasjonen videre.

USA åpnet konsulat på Grønland da nazistene okkuperte Danmark i 1940, men stengte det i 1953.

«Grunnleggende verdier»

En gjenåpning av konsulatet vil gjøre det mulig for USA «å beskytte grunnleggende verdier på Grønland og samtidig bygge dypere relasjoner med grønlandske embetsfolk og samfunnet», mener amerikansk UD.

Det vakte stor oppsikt og hoderysting da Trump nylig kunngjorde at han ville kjøpe Grønland for drøyt 5 milliarder kroner, og enda mer hoderysting da han avlyste et nært forestående besøk til Danmark fordi han fikk tvert nei.

Trump beskrev avslaget fra Danmarks statsminister Mette Frederiksen som «upassende og vemmelig», men etter å ha snakket med henne på telefon torsdag karakteriserte han henne som «en vidunderlig kvinne».

Atomvåpen

USAs daværende president Harry Truman forsøkte å kjøpe Grønland også i 1946, men fikk nei. USA fikk likevel bygge Thule-basen, der det på det meste var stasjonert 10.000 soldater.

I 1968 styrtet et amerikansk bombefly lastet med atomvåpen på innlandsisen nordvest på Grønland. I ettertid av dette ble det kjent at Danmark i alle år hadde gitt amerikanerne tillatelse til å lagre atomvåpen ved Thule-basen, stikk i strid med offisiell dansk politikk.

