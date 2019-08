Presset Bolsonaro ber hæren slukke Amazonas-branner

NTB utenriks

Under et krisemøte i den brasilianske regjeringen fredag kveld, ble det besluttet å trappe opp arbeidet med å slukke tusenvis av skogbranner i verdens største regnskog, Amazonas.

Brasils institutt for romforskning (INPE) har registrert rundt 77.000 skogbranner i Amazonas hittil i år, og dette er flere enn på mange år. I fjor ble det til sammenligning registrert 40.000 branner.

Manipulerer

Brasils sterkt høyreorienterte president har anklaget INPE for overdrivelser og manipulering av data og sparket nylig instituttets leder Ricardo Galvao.

Bolsonaro anklaget tidligere i uka også frivillige organisasjoner for å sette fyr på regnskogen i protest mot at myndighetene har kuttet i overføringene til dem.

Fredag modererte han anklagen noe og medga at det ikke finnes beviser, men fastholdt at dette er den «mest sannsynlige» forklaringen på alle brannene.

Bolsonaro opplyste videre at brannene etterforskes og sa at regjeringen mangler ressurser til å slukke dem.

Internasjonal kritikk

Den brasilianske presidentens håndtering av Amazonas-brannene har vakt oppmerksomhet verden over, og Frankrikes president Emmanuel Macron har lovet å gjøre dem til et tema på helgens G7-toppmøte.

EUs president Donald Tusk gjorde det lørdag klart at handelsavtalen som i sommer ble framforhandlet med Brasil og de øvrige landene i det søramerikanske handelsforbundet Mercosur, neppe vil bli ratifisert all den tid Brasil ikke gjør mer for å beskytte Amazonas.

Økt hogst

Bolsonaro gikk fredag hardt ut mot Macron og ba samtidig om ikke å bli straffet for brannene, som han hevdet å være hjelpeløs tilskuer til.

– Det er skogbranner over hele verden, og dette kan ikke brukes som påskudd for mulige internasjonale sanksjoner, sa han.

Miljøvernere knytter skogbrannene til økt hogst, fordi avskoging og uttynning fører til at sola når fram til den tørre skogbunnen. Det er også mistanke om at områder blir svidd av med vilje for å gi plass til kveg.

Bolsonaro slo tidligere i år en strek over en rekke miljøvernlover og åpnet for økt hogst i Amazonas, og han har også tidligere avvist at klimaendringene er menneskeskapte.

Beiteland og jordbruk

At han etter press fra omverdenen setter inn hæren for å slukke branner, mener Regnskogfondets generalsekretær Øyvind Eggen er gledelig.

– Dette er veldig bra hvis det kan få bukt med den akutte kritiske situasjonen, men årsaken til brannene må også stoppes, ellers vil dette skje igjen, sier han til NTB.

– Årsaken til brannene er hovedsakelig avskoging for å rydde områder til andre formål som beiteland og jordbruk som soya. Avskogingen har økt med den nye regjeringens politiske kurs i Brasil, konstaterer Eggen.

