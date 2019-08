Bolsonaro: EFTA har inngått handelsavtale med Brasil

NTB utenriks

Brasils president Jair Bolsonaro meldte fredag kveld at forhandlingene om frihandelsavtalen mellom det søramerikanske handelsforbundet Mercosur og EFTA-landene er avsluttet og at en avtale er inngått.

Verken Norge eller de øvrige EFTA-landene, Sveits, Island og Liechtenstein har foreløpig kommentert resultatet av forhandlingene.

Bolsonaro uttaler at frihandelsavtalen med EFTA er et positivt resultat av regjeringens diplomatiske innsats for å åpne for handel mellom Brasil og andre land, skriver Reuters.

EFTA-landene har forhandlet om frihandelsavtalen med Mercosur parallelt med EU.

Må avklare

– Regjeringen må umiddelbart avklare om Norge har gått med på en avtale med Brasil, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– Det er en skandale om Norge slutter seg til dette mens Amazonas brenner. Vi krever at regjeringen sier nei til handelsavtalen så lenge Brasil ikke gjør mer for å stanse avskogingen, sier han

– Irland har varslet at de vil si nei til EUs tilsvarende avtale med Mercosur. Det er trist at Norges regjering ikke bryr seg like mye om Amazonas. Her må klima settes foran penger, sier Lysbakken.

– SV vil foreslå å stoppe denne avtalen i Stortinget. Så lenge den ikke kombineres med krav om tiltak for å berge Amazonas må Norge si nei, mener han.

– Burde ikke inngått avtale

Regnskogfondet reagerer også sterkt på meldingen om at en avtale skal være inngått.

– Norge burde ikke inngått en avtale med Brasil så lenge avskogingen øker og skogbrannene ikke er stanset. Dette er helt legitime og rimelige krav i forhandlingene om en handelsavtale, sier generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogfondet til NTB.

Frankrike og Irland brukte fredag frihandelsavtalen til å presse fram tiltak for å hindre avskoging og slukke brannene i Amazonas. Også norske politikere har bedt regjeringen om å gjøre det samme.

Forhandlingene mellom EU og Mercosur ble avsluttet i juni, men den er ennå ikke ratifisert av medlemsstatene på begge sider.

Ber om å legge mer press

– Vi har tidligere sett at Brasil bedrer sin miljøpolitikk når de presses i forbindelse med handelsavtaler. Nå må Norge gjøre som andre europeiske land, nemlig å kreve en bedre politikk for Amazonas som betingelse for ratifisering av handelsavtalen, sier Eggen.

Norge stanset nylig en utbetaling på 300 millioner kroner som skulle bidra til å hindre avskoging. Politiske partier hjemme i Norge, som Rødt, SV og MDG, uttalte til NTB fredag at de mente det ikke er nok.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa til NTB samme dag at forhandlingene om avtalen forstått pågikk.

Ber om null straff

Jair Bolsonaro ba fredag verdenssamfunnet om ikke å straffe Brasil for brannene i Amazonas.

– Det er skogbranner over hele verden, og dette kan ikke brukes som påskudd for mulige internasjonale sanksjoner, sa han.

På G7-møtet i helgen skal det ifølge franske myndigheter jobbes med konkrete tiltak som svar på brannene i Amazonas.

Bolsonaro mener «noen land» kommer til å forsvare Brasil på møtet. Hva disse tiltakene dreier seg om og hvem disse landene er, er uklart.

