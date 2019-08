Russiske leger frykter stråleskader etter ulykke

NTB utenriks

Fem ansatte i det russiske atomenergibyrået Rosatom omkom i ulykken 8. august, som skal ha skjedd under testing av det president Vladimir Putin har omtalt som et nytt våpensystem. Seks andre ble sendt til sykehus med skader.

Russland har bekreftet at den radioaktive strålingen var opptil 16 ganger høyere enn normalt i byen Severodvinsk, rundt 50 kilometer øst for marinebasen, rett etter eksplosjonen.

Lav stråling i Norge

Det ble også målt radioaktivitet i luften i Finnmark i etterkant av en ulykken i Arkhangelsk, som ligger rundt 700 kilometer fra grensa til Norge.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i Norge opplyste imidlertid at nivået var svært lavt og at strålingen ikke utgjorde noen fare for mennesker og miljø. De kunne heller ikke fastslå at strålingen hadde sammenheng med ulykken i Arkhangelsk.

Sensorene som måler radioaktivitet ved den russiske marinebasen ble ifølge Reuters slått av rett etter ulykken, og det spekuleres i om dette ble gjort for å skjule at strålingen der var langt høyere enn oppgitt.

Ikke advart

Legene ved to sykehus i Arkhangelsk, som tok imot de skadde, hadde ikke beskyttelsesutstyr og frykter nå at de selv ble utsatt for radioaktiv stråling, ifølge BBC.

Legene anslår at minst 90 personer var i kontakt med de seks skadde, uten at det russiske forsvaret advarte om noen mulig strålingsfare. Nå sier de ifra, for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Russiske og vestlige eksperter tror ulykken skjedde under testing av den atomdrevne krysserraketten 9M730 Burevestnik, av NATO døpt «Skyfall».

Putin har tidligere hevdet at den nyutviklede raketten vil få ubegrenset rekkevidde.

