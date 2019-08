Nye demonstrasjoner ventes i Hongkong

NTB utenriks

Fredag kveld planlegger demonstrantene å danne en flere mil lang folkekjede gjennom byen, og i morgentimene lørdag ventes det full stans i trafikken til og fra flyplassen i Hongkong.

Senere lørdag vil demonstrantene nok en gang marsjere til det østlige Kwun Tong-distriktet, og også søndag er det planlagt to store markeringer i byen.

– Det er nå eller aldri, sier 22 år gamle «Peter», en av dem som har gått i bresjen for protestene som begynte 9. juni.

– For fredelige

– Jeg begynte å gå på forelesninger om demokrati og forsto at noe var galt, forteller han.

Det var for fem år siden, da den såkalte paraplybevegelsen marsjerte i gatene, og Peters interesse for demokratikampen i den selvstyrte kinesiske regionen ble tent. Siden begynnelsen av juni i år har han deltatt i demonstrasjoner hver eneste helg og også midt i uka.

– Paraplybevegelsen var for fredelige og derfor oppnådde man for lite. Å gripe til vold kan være den eneste måten å vise Beijing at innbyggerne i Hongkong ikke gir seg, sier han.

Åpner for dialog

Protestene var først rettet mot et lovforslag som åpner for å utlevere innbyggere i Hongkong til straffeforfølgelse i Fastlands-Kina.

Hongkongs regjeringssjef Carrie Lam ble tvunget til å legge lovforslaget på is, men demonstrasjonene har fortsatt og rettes nå også mot myndighetene i Beijing og politiets maktbruk.

Denne uka sa Lam at hun er åpen for å opprette «en plattform for dialog» med demonstrantene, men hun sa ikke hvordan dette skal skje. I et forsøk på å roe gemyttene har hun også lovet å granske politiets voldsbruk.

– Min største frykt er at Hongkong blir mer og mer kommunistisk, sier «Peter».

