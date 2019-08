Macron: G7-landene arbeider med Amazonas-tiltak

NTB utenriks

– Diplomater og rådgivere er allerede i sving med konkrete initiativ for Amazonas, sier en talsmann for den franske presidenten Emmanuel Macron, som er en av verdenslederne som er til stede under helgens toppmøte.

Brasils president Jair Bolsonaro har kritisert Macron for at han har signalisert at han vil ta opp brannene på G7-møtet. Bolsonaro mener krisesituasjonen er et internt anliggende.

Macron får støtte fra sin tyske motpart, Angela Merkel, som også mener alvoret strekker seg utover de søramerikanske landene.

– Omfanget av Amazonas-brannene er sjokkerende og ødeleggende, ikke bare for Brasil og de berørte landene, men for hele verden. Når G7-landene møtes denne helgen, er den tyske regjeringssjefen overbevist om at denne krisen hører hjemme på agendaen, sier en talsmann for Merkel.

Årets G7-møte går av stabelen lørdag i havnebyen Biarritz, sørvest i Frankrike.

