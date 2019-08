Kina trapper opp handelskrigen med USA

NTB utenriks

Tollsatsene vil variere mellom 5 og 10 prosent og vil bli implementert i løpet av to runder – 1. september og 15. desember, ifølge kinesiske myndigheter.

Kina opplyser også at landet vil innføre toll på 25 og 5 prosent på henholdsvis amerikanske biler og bildeler fra og med 15. desember.

Det er bare den siste utviklingen i den pågående handelskrigen mellom de to stormaktene. Kina advarte forrige uke om at det ville få konsekvenser dersom USA gjennomfører innføringen av toll på kinesiske varer til en verdi av over 300 milliarder dollar.

De nye tollsatsene i USA var egentlig planlagt fra 1. september, men Washington valgte å utsette til desember. USAs president Donald Trump har til nå gitt få tegn til å avslutte handelskrigen.

– Noen er nødt til å gjøre det, så jeg står opp mot Kina. Jeg tar handelskampen mot Kina, og vet du hva? Vi vinner, sa Trump tidligere denne uken.

