Frankrike etterforsker anklager om seksuelt misbruk knyttet til Jeffrey Epstein

– Etterforskningen vil ta for seg potensielle ugjerninger utført mot franske ofre på fransk jord og i utlandet, samt mistenkte som er franske statsborgere, sier en talsmann for påtalemyndigheten i Paris.

Noen av anklagene gjelder seksuelle overgrep knyttet til mindreårige. Etterforskningen vil også undersøke anklager om at Epstein, sammen med andre, var involvert i menneskehandel gjennom en årrekke.

Da Epstein ble pågrepet i USA i starten av juli, var han nylig kommet fra Frankrike, hvor han eide en fasjonabel leilighet i nærheten av Triumfbuen i den franske hovedstaden.

10. august ble Epstein funnet død på cellen sin i fengsel på Manhattan i New York hvor han var innsatt. Han var siktet for menneskehandel og ett seksuelt overgrep mot en mindreårig. Han var tidligere dømt for seksuelle overgrep. Rettsmedisinere har fastslått at Epstein begikk selvmord.

