Færre europeere flytter til Storbritannia

NTB utenriks

Helt siden britene for tre år siden stemte for å forlate unionen, har innvandringen fra de andre EU-landene vært dalende, og den tendensen fortsetter. I de tolv månedene fram til mars i år, kom 200.000 EU-borgere til Storbritannia for å bli, viser tall fra det britiske statistikkbyrået ONS.

Ikke siden 2013 har det vært så få europeere som flytter til øyriket. Samtidig er det fortsatt netto innvandring fra EU til Storbritannia. Det er altså færre som flytter fra Storbritannia – 141.000 EU-borgere – enn til landet.

Innvandringen fra resten av verden har stabilisert seg etter å ha steget sakte, men sikkert siden 2013. Også her er det flere som vil inn enn ut – 333.000 innvandrere mot 113.000 utvandrere.

(©NTB)