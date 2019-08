Ankesaken i Marokko starter 4. september

NTB utenriks

Det opplyser Ueland-familiens bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen til NTB.

– Familien aksepterer at det skjer, men samtidig synes de at det er belastende og slitsomt at saken kommer opp igjen, sier Paulsen.

Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor, etter å ha vært på fottur i fjellet.

Dømt til døden

Abdessamad Ejjoud, Younes Ouaziyad og Rachid Afatti ble 18. juli dømt til døden for å ha deltatt både i planleggingen og gjennomføringen av drapene på de to kvinnene. I praksis innebærer straffen inntil videre livstid i fengsel, i og med at Marokko ikke har henrettet noen siden 1993.

I slutten av juli ble det kjent at de dømte anker dommen.

Under rettssaken krevde Ueland-familien fem millioner marokkanske dirham, tilsvarende 4,5 millioner kroner, i erstatning, men de ble kun tilkjent to millioner dirham av retten i Salé.

Erstatningsbeløp til stiftelse

Etter at de dømte anket, valgte også Ueland-familien å anke erstatningen de ble tilkjent. Ifølge Paulsen anker familien fordi de lettere vil få tilgang til informasjon om det som skjer i ankesaken, ettersom familiens marokkanske bistandsadvokat da vil ha rett til å være til stede i rettssalen. Familien har tidligere sagt at et eventuelt erstatningsbeløp i sin helhet vil gå til en stiftelse som opprettes i Maren Uelands navn.

– Vi fremmer det samme kravet som sist. Samtidig fortsetter familien arbeidet med stiftelsen, sier Paulsen.

