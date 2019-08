30 år siden baltisk folkekjede-protest mot Sovjet

NTB utenriks

Onsdag 23. august 1989 dannet over to millioner mennesker den menneskelige kjeden for å demonstrere for landenes frigjøring fra Sovjetunionen.

Ved å holde hender dannet kjeden seg helt fra Estlands hovedstad Tallinn, via Latvias hovedstad Riga og ned til Litauens hovedstad Vilnius.

– Mennesker som holder hender kan være sterkere enn mennesker som holder pistoler, tvitrer Estlands statsminister Juri Ratas i anledning markeringen.

Markeringene fant hovedsakelig sted i Vilnius, med stafettløp, utstillinger og konserter. I Riga skulle de tre baltiske statsministerne legge ned blomsterkranser ved et frihetsmonument.

De baltiske landene kunngjorde sin uavhengighet fra Russland i 1918, men ble annektert av Sovjet i 1940. De var en del av unionen helt fram til 1991.

