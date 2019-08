Syrer dømt for knivdrap som utløste opptøyer i Chemnitz

NTB utenriks

Tysk påtalemyndighet hadde lagt ned påstand om ti års fengsel for 24-åringen.

En iraker er fortsatt etterlyst for drapet på tysk-cubanske Daniel Hillig (35), som ble knivstukket flere ganger under et masseslagsmål i Chemnitz i august i fjor.

Opptil ti mennesker var innblandet i slagsmålet, og tre av dem ble knivstukket.

Drapet førte til store demonstrasjoner og opptøyer i byen, der det høyrenasjonalistiske partiet AfD og også nynazistiske grupperinger spilte en viktig rolle.

24-åringens forsvarere hadde bedt om frifinnelse. De argumenterte for at det manglet bevis for at det var syreren som drepte Hillig.

