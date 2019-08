Pompeo med utstrakt hånd til Danmark

NTB utenriks

Telefonsamtalen mellom utenriksministrene ble gjort i kjølvannet av at USAs president Donald Trump avlyste statsbesøket til Danmark, opplyser talsmann i det amerikanske utenriksdepartementet Morgan Ortagus til Reuters.

Trump avlyste besøket til Danmark 2. og 3. september fordi statsminister Mette Frederiksen ikke ønsket å diskutere salg av Grønland. Besøket er utsatt på ubestemt tid.

Verdsetter samarbeid

– Utenriksministeren sa at han verdsetter Danmarks samarbeid som en av USAs allierte og Danmarks bidrag til å møte de felles globale sikkerhetsprioriteringene, sier Ortagus og fortsetter:

– Utenriksministeren og Kofod snakket også om å styrke samarbeidet med Danmark – inkludert Grønland – i Arktis.

Etter telefonsamtalen med Pompeo skriver Kofod på Twitter at en «ærlig, vennlig og konstruktiv samtale» bekrefter et «sterkt bånd» mellom landene.

– USA og Danmark er nære venner og allierte med en lang historie og aktivt engasjement over hele kloden, skriver Kofod og forteller at de avtalte å holde kontakten om tema som er av felles interesse.

Roe ned situasjonen

Pompeos oppringning syntes å være et forsøk på å glatte over etter at Trump sent tirsdag i en tweet avlyste besøket og kalte statsminister Frederiksens avvisning av tilbudet om å kjøpe Grønland for stygt og en fornærmelse mot USA.

– Slik snakker man ikke til USA, iallfall ikke under meg, gjentok Trump dagen etter at han viste dronning Margrethe liten respekt ved å avvise hennes invitasjon. Mange i Danmark tok avlysningen som en fornærmelse.

Frederiksen har kalt ideen om at USA skulle kjøpe Grønland «en absurd diskusjon», og hun har uttrykt skuffelse og overraskelse over at Trump avlyste besøket, som både dansk politi og utenriksdepartementet hadde arbeidet intenst med å forberede.

Frustrasjon

En talskvinne for slottet, Lene Balleby, sa at avlysningen kom som en overraskelse på kongehuset, som hadde invitert Trump, og lederen for det danske politiforbundet, Claus Oxfeldt, sa at avlysningen skapte stor frustrasjon etter at de hadde brukt så mye tid på å forberede besøket.

Frederiksen gjorde det klart at hun står bak Grønlands landsstyreformann Kim Kielsen som ikke er interessert i å selge øya si, men hun sa også at hun ikke vil ha noen ordkrig med USA.

– De diplomatiske forbindelsene er på ingen måte i krise. Vår invitasjon om et nærmere strategisk samarbeid med amerikanerne i Arktis står fortsatt åpent, sa hun og la til at USA er en av Danmarks nærmeste allierte.

