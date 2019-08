Brasils president hevder det mangler ressurser til å slukke branner i Amazonas

NTB utenriks

I en tale som ble sendt direkte på Facebook torsdag, sier Bolsonaro at regjeringen etterforsker brannene, melder nyhetsbyrået Reuters.

Han sier også at hans uttalelse om at brannene er påsatt av ikke-statlige organisasjoner, kun dreide seg om mistanker, og at han aldri har hevdet dette.

Onsdag la Brasils institutt for romforskning (INPE) fram data som viser en dramatisk økning i mengden skogbranner i Amazonas. Siden begynnelsen av året har det vært en økning på 83 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Miljøvernere knytter skogbrannene til økt hogst, fordi avskoging og uttynning fører til at sola når fram til den tørre skogbunnen. Det er også mistanke om at områder blir svidd av med vilje for å gi plass til kveg.

Siden Bolsonaro kom til makten i januar, har regjeringen slått en strek over en rekke miljøvernlover. Presidenten har også gitt uttrykk for skepsis til at klimaendringene er menneskeskapte.

Tidligere regjeringer har greid å kontrollere ulovlig hogst og nedbrenning av skog ved å innføre hardere reguleringer og bøter.

Regnskogen i Amazonas blir gjerne kalt «verdens lunger» fordi den binder CO2 og begrenser utslippene i atmosfæren.

Klimaminister Ola Elvestuen (V) slo i forrige uke fast at Brasil har brutt en avtale som skal bremse avskoging i Amazonas og at Norge derfor holder tilbake 300 millioner kroner øremerket det såkalte Amazonas-fondet.

(©NTB)