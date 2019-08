Blindtarmskirurgi kobles til depresjonsrisko

NTB utenriks

Sammenhengen kan skyldes en kobling mellom hjernens sykdommer og bakterier i tarmen, mener forskerne.

Studien er omtalt i tidsskriftet Dagens Medicin. Datagrunnlaget består av 44.000 unge svensker som fikk operert bort blindtarmen på grunn av betennelse før de fylte 14 år. Disse ble sammenlignet med personer på samme alder som ikke har hatt blindtarmsproblemer, samt personer som har hatt blindtarmsbetennelse, men uten å ha blitt operert.

Studien viser at de opererte ungdommene hadde 19 prosent økt risiko for å bli rammet av depresjon senere i livet, 27 prosent økt risiko for bipolar sykdom og 20 prosent økt risiko for angst.

De som hadde hatt blindtarmsbetennelse uten å bli operert, hadde ikke høyere risiko for å få psykiatriske diagnoser.

– Blindtarmen kan være et lager for tarmbakterier ved forstyrret tarmflora, og den har sannsynligvis viktige immunologiske funksjoner som utsondring av antistoffer. Når blindtarmen blir operert bort, vil det teoretisk kunne øke risikoen for de aktuelle diagnosene på grunn av økt betennelsesnivå, sier overlege Ulf O. Gustafsson ved Danderyds sykehus, som har hovedansvaret for studien.

Han understreker at studien ikke beviser en årsakssammenheng, og at effektene for det enkelte individ muligens ikke er spesielt store.

