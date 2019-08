USA godkjenner salg av jagerfly til Taiwan

NTB utenriks

Utenriksdepartementet, som var siste instans til å godkjenne salget, sier i en uttalelse at president Donald Trump ga grønt lys etter at Kongressen ble informert forrige uke.

Utenriksminister Mike Pompeo sier i uttalelsen at salget av jagerflyene «er i samsvar med ordningene, det historiske forholdet mellom USA og Kina». Han sier de også er i «samsvar med tidligere amerikansk politikk» og at de «følger forpliktelsene de har gitt alle parter».

Salg av jagerfly til Taiwan er svært kontroversielt. Kina er sterkt imot at andre land selger alle former for våpen til Taiwan, og motstanden er ekstra sterk når det gjelder salg av avanserte jagerfly.

Mandag sier talsperson Geng Shuang i Kinas utenriksdepartement at USAs våpensalg til Taiwan er et alvorlig brudd på avtaler mellom Washington og Beijing og «utgjør alvorlig innblanding i Kinas interne anliggender».

Han ba også USA om å avbryte de godkjente jagerflysalgene, slutte å selge våpen til Taiwan og avstå fra å ha militær kontakt med Taiwan.

– Hvis ikke er USA nødt til å ta alle konsekvensene, sa Geng Shuang.

Taiwan er ikke anerkjent internasjonalt som et eget land, selv om øya har fungert som et selvstyrt område siden splittelsen under borgerkrigen i 1949.

