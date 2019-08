Tallet på drepte stiger etter Kabul-angrep

NTB utenriks

63 mennesker ble drept og nærmere 200 mennesker ble såret da en selvmordsbomber utløste en sprengladning i en bryllupshall lørdag kveld.

Flere av de sårede fikk livstruende skader og livet for flere av dem sto ikke til å redde.

– 17 andre er døde på sykehus av skadene de fikk og over 160 andre får behandling, enten på sykehus eller hjemme, sier en talsmann for afghansk UD, Nasrat Rahimi, til Reuters.

Den ytterliggående islamistgruppa IS har påtatt seg ansvaret for angrepet og opplyser at selvmordsbomberen var pakistansk.

