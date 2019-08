Putin hyller sterke bånd mellom Russland og Finland

NTB utenriks

Putin ankom Helsingfors en time forsinket. Små grupper av demonstranter, blant dem fra Amnesty International, hadde samlet seg i sentrum av den finske hovedstaden, der de tok til orde for at Russland må vise mer respekt for menneskerettighetene.

Det var et tema som Putin ble spurt om på en felles pressekonferanse med Niinistö.

– Russland respekterer menneskerettighetene og borgernes rettigheter. Både sivile og politi som begår lovbrudd, må stilles for retten, sa Putin.

Tilhengere av russisk opposisjon har protestert mot at deres kandidater ikke får stille til det kommende lokalvalget i Moskva. De har derfor gått ut i gatene og demonstrert hver helg den siste måneden.

Putin rettferdiggjorde at politiet har pågrepet et stort antall mennesker under demonstrasjonene, og viste til at demonstrasjoner i andre land møtes av langt større konsekvenser.

Putin tonet også ned betydningen av massedemonstrasjonene, og beskrev dem som spenningsmomenter i forkant av valget.

Den russiske presidenten fremholdt under besøket det sterke båndet til Finland.

– Vårt forhold til Finland har tradisjonelt vokst jevnlig, på alle områder, sa Putin til Niinistö under møtet tidligere på dagen.

Han sa at samtalene med Niinistö skulle dreie seg om «alle saker der vi har felles interesser». I en separat uttalelse fra Kreml het det at samtalene også skulle handle om Russlands forhold til EU.

