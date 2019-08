Open Arms fikk legge til kai på Lampedusa

NTB utenriks

Open Arms ble ønsket velkommen av aktivister da det ankom havnen på Lampedusa, melder det italienske nyhetsbyrået ANSA. TV-bilder fra lokale medier viser skipet legge til kai sent tirsdag kveld.

De drøyt 80 mennesker om bord ble reddet etter å ha havnet i havsnød utenfor kysten av Libya for 20 dager siden.

Redningsfartøyet ble liggende for anker utenfor Lampedusa fordi italienske myndigheter nektet det å gå til kai.

Tirsdag overprøvde italiensk påtalemyndighet regjeringens beslutning, etter at Sicilia-kontorets påtaleansvarlig Luigi Patronaggio hadde vært på befaring om bord på Open Arms.

Seks land vil ta imot

Det er foreløpig usikkert hva som vil skje med menneskene som fikk gå i land på Lampedusa, men seks europeiske land har tilbudt seg å ta imot dem. De seks landene er: Frankrike, Tyskland, Romania, Portugal, Spania og Luxembourg.

Franske myndigheter har også bedt om Norge kan ta imot dem som er reddet om bord i Open Arms og det norske redningsfartøyet Ocean Viking, som nå har over 350 menneske rom bord.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) har sagt nei og sier at grunnleggende mekanismer ikke er på plass for å forhindre at folk krysser Middelhavet.

15 hoppet over bord

Tirsdag hoppet 15 av de gjenværende om bord på Open Arms i sjøen i et forsøk på å svømme til land på Lampedusa.

Fartøyet sendte ut en melding om at situasjonen var ute av kontroll og fikk bistand fra kystvakten, som brakte dem i land.

– Etter 19 dager legger vi til kai Lampedusa i dag. Båten blir midlertidig oppbrakt, men det er en kostnad Open Arms tar for å sikre at folk om bord blir tatt vare på, skrev Oscar Camps på Twitter tirsdag kveld.

Camps er grunnleggeren av Proactiva Open Arms, som eier fartøyet.

