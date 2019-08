Kardinal George Pells anke avvist

NTB utenriks

Anken ble avvist med et flertall på to mot én onsdag. Advokatene hans antar at de kommer til å anke avgjørelsen til Australias høyesterett.

Pell (78) viste ingen følelse da avgjørelsen ble lest opp onsdag for en fullsatt rettssal i Melbourne, men bøyde hodet kort tid senere. Han hadde på seg en prestekrage, men ikke kardinalringen.

Den australske kardinalen anket dommen på seks års fengsel etter at han i mars ble funnet skyldig i voldtekt og andre overgrep mot to altergutter i 1996 og 1997. De to ofrene var da 12 og 13 år gamle. En av dem døde av en overdose i 2014.

Pell anket dommen og en ny rettsforhandling saken fant sted i Victoria States høyesterett i Melbourne i juni. Domstolen avviste onsdag anken.

Pell er den mest høytstående katolske geistlige som er dømt for overgrep mot barn. Han har hele tiden fastholdt at han er uskyldig.

(©NTB)