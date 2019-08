Italias president starter konsultasjoner for å få på plass ny regjering

NTB utenriks

Torsdag skal han møte lederne for de to kamrene i nasjonalforsamlingen, samt ledere for alle partiene. Målet er å få unna konsultasjonene samme dag.

Etter torsdagens møter er det ventet at Mattarella vil utpeke noen til å danne ny regjering. Hvis det ikke lar seg gjøre, kan han oppløse nasjonalforsamlingen og utlyse nyvalg. Et nyvalg kan i så fall holdes i slutten av oktober eller begynnelsen av november.

Samtidig onsdag uttalte det sosialdemokratiske Demokratiske parti (PD) at det er åpent for forhandlinger om en mulig ny regjering med venstrepopulistiske Femstjernersbevegelsen (M5S). Ifølge meningsmålinger ligger PD og M5S an til å få flertall dersom de to skulle søke sammen om regjeringsmakt.

PD har imidlertid satt betingelser for samtaler med M5S. Partiet krever blant annet et godt forhold til EU og endring i den nåværende innvandringspolitikken.

M5S og høyrepopulistiske Liga hadde hatt makten i 14 måneder, inntil statsminister Giuseppe Conti tirsdag leverte sin avskjedssøknad.

Conte begrunnet sin avgang med sinne og frustrasjon over Liga-leder Matteo Salvini, som inntil nå har vært visestatsminister og innenriksminister i koalisjonsregjeringen. Salvini har skylden for krisen og alle konfliktene som lammer regjeringen, fremholdt Conte i en lang tale i senatet.

Contes regjering var den 65. i Italia på 73 år.

(©NTB)