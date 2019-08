Avis: Trump ville kjøpe Grønland for stort engangsbeløp

NTB utenriks

Personer tett på diskusjonene om et mulig Grønland-kjøp sier til avisen at president Donald Trump snakket om det mulige kjøpet i flere uker, og at Trump-administrasjonen skal ha vært klare med et tilbud til Danmark.

Tilbudet beløper seg til 600 millioner dollar årlig, rundt 5,4 milliarder kroner, som tilsvarer Danmarks årlige tilskudd til Grønland.

I tillegg skal Trump ha vært klar med en «stor engangsutbetaling, for å stimulere til overføringen», ifølge Washington Post.

Det er imidlertid Grønland selv som bestemmer om USA kan få kjøpe Grønland. Landet har utstrakt selvstyre, selv om utenriks- og forsvarspolitikk styres fra København. Landsstyreformann Kim Kielsen har vært helt klar på at øya ikke er til salgs

I 1946 bød daværende president Harry Truman 100 millioner dollar for Grønland, men den danske regjeringen ville ikke selge.

Beboerne i Thule ble likevel tvangsforflyttet, slik at USA kunne bygge en stor militærbase der. På 1990-tallet kom det fram at USA lagret atomvåpen på øya, på tross av at disse var bannlyst av danske myndigheter.

På 1930-tallet mislyktes et norsk forsøk på å få tilbake områder i Øst-Grønland.

