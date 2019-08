Skogbrann på Gran Canaria ute av kontroll – 8.000 evakuerte

NTB utenriks

Så langt er det ikke meldt om omkomne.

Flammene slår så høyt at det skaper problemer for brannslukkingsflyene som skal fly over.

– Det er ikke mulig å drive slukningsarbeid. Det er en veldig vanskelig situasjon, sier Federico Grillo, som er leder for slukningsarbeidene på øya.

Mer en 700 brannmenn og 14 helikoptre og fly deltok i slutningsarbeidet mandag. Det er ventet varmere vær, og myndighetene frykter at det vil ta mange dager å få kontroll over brannen.

– De neste timene kommer til å bli veldig viktige. Værmeldingen for i natt ser ikke bra ut, sier Angel Victor Torres, president i den spanske regionen Kanariøyene.

Presidenten skriver på Twitter at de overvåker brannen særlig i bebodde områder.

To områder.

Brannen brøt ut lørdag kveld ved landsbyene Valleseco og Tejeda i fjellområdene midt på Gran Canaria. Brannen spredte seg raskt, og søndag fortsatte den i to forskjellige retninger. I nordvest har brannen nådd naturreservatet Tamadaba, som står på UNESCOs liste for sitt spesielle biomangfold. Lenger sør har brannen nådd regionen Mogán, ifølge lokale medier.

Søndag kveld var 3.400 hektar skog og kratt blitt flammenes rov, ifølge spanske ABC. Arealet tilsvarer om lag 4.600 fotballbaner.

Også forrige helg brøt det ut brann på Gran Canaria, omtrent åtte kilometer lenger sør på øya. Brannen pågikk fremdeles lørdag kveld og hadde rammet 1.500 hektar, men er nå under kontroll.

Turistene skjermet

Brannen påvirker ikke turistområdene på ferieøya. Reiseselskapet Ving, som er den største norske operatøren på stedet, opplyser at de følger med og overvåker situasjonen. De har nærmere 1.000 norske turister på øya. Til tross for at brannen er langt unna, har noen meldt om at man både kan se røyk og kjenne lukten av brann.

– Dette er langt unna våre feriesteder. Vi har sendt ut melding til gjestene vi har på stedet, og informer om at vi er klar over situasjonen, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i reiseselskapet.

Brannen påvirker heller ikke reiser til og fra feriestedene i og med at flyplassene ligger langt unna brannområdet.

(©NTB)