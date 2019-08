Macron ber Putin jobbe for fred i Ukraina og Syria

NTB utenriks

Macron mottok Putin i sommerresidensen Bregancon, en middelalderfestning på kysten sørøst i Frankrike, mandag ettermiddag.

Ukraina og Syria var samtaletemaer.

Macron kunngjorde at det innen «de nærmeste ukene» skal holdes et nytt toppmøte for å diskutere konflikten i Ukraina. Møtet skal finne sted mellom Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike.

– Det er reell mulighet for å avslutte konflikten som har pågått i fem år, sa Macron på starten av samtalene med Putin.

Putin ga på sin side uttrykk for «forsiktig optimisme» etter at han har hatt kontakt med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Macron ga uttrykk for «dyp bekymring» over luftangrep i Idlib-provinsen nordvest i Syria, og sa til Putin at det haster med å få våpenhvilen implementert.

– Jeg må få gi uttrykk for vår dype bekymring over situasjonen i Idlib. Befolkningen i Idlib lever med bomber over seg. Barn blir drept. Det er viktig at våpenhvilen man ble enig om i Sotsji, trer i kraft, sa Macron til Putin.

Putin svarte at Russland støtter den syriske hærens framstøt i Idlib.

– Vi støtter den syriske hærens innsats for å avslutte terrortruslene i Idlib, sa Putin.

– Vi har aldri sagt at terrorister skal føle seg trygge i Idlib, la Putin til.

