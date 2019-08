NTB utenriks

Politiet fikk sent lørdag melding om en mistenkelig gjenstand i Fermanagh, bare noen få kilometer fra grensa. Betjenter som fortsatt befant seg i området nær gjenstanden mandag, meldte om en eksplosjon i nærheten i morgentimene, melder Reuters.

Ifølge visepolitisjef Stephen Martin dreier det seg om et overlagt forsøk på å lure politi og bombeeksperter inn i området for å drepe dem med en bombe. Han mener at de kan være glad for at de slapp fra det i live.

