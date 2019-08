Trump vurderer fortsatt å kjøpe Grønland

NTB utenriks

– Jeg bare sier at presidenten, som har litt peiling på eiendomskjøp, ønsker å ta en kikk på Grønlandskjøpet, sier Larry Kudlow til Fox News søndag.

– Det er en interessant sak, den er under utvikling, vi ser på det, men vi vet ikke, sier Kudlow og påpeker at Grønland ligger i et strategisk område og dessuten er rik på naturressurser, ikke minst mineraler.

Wall Street Journal meldte i forrige uke at Trump, som skal besøke Danmark i september, hadde snakket om å kjøpe Grønland og bedt sine medarbeidere undersøke mulighetene.

Men Grønlands styresmakter gjorde det straks klart at Grønland ikke er til salgs.

I forrige århundre var USA inne på tanken å kjøpe Grønland, men den danske regjeringen avviste ideen.

