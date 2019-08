IS sier at gruppa sto bak bryllupsangrep i Kabul

NTB utenriks

Ekstremistgruppa hevder på et nettsted at 400 mennesker ble drept eller såret, og at angrepet var rettet mot «kjettere».

Ifølge uttalelsen søndag ble angrepet utført av en pakistansk selvmordsbomber. Det hevdes også at en bilbombe ble detonert etter at IS-krigeren utløste eksplosivene han bar på.

Bryllupet ble holdt i et område av Kabul der mange av innbyggerne tilhører Afghanistans hazara-minoritet, som for det meste er sjiamuslimer.

Ifølge øyenvitner sto angriperen ved en scene der blant annet flere barn var samlet, da bomben gikk av.

IS anser sjiamuslimer for å fare med vranglære og har helt siden gruppa etablerte seg i Afghanistan i 2015, rettet angrep mot sjiamuslimske mål.

