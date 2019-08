4.000 pågrepet i Kashmir siden selvstyret ble opphevet

NTB utenriks

Situasjonen i den omstridte regionen, den eneste i India med muslimsk folkeflertall, er fortsatt svært spent.

Fredag ble det meldt at indiske myndigheter ville lette på portforbudet og andre restriksjoner, men søndag strammet myndighetene grepet igjen, særlig i hovedstaden Srinagar.

I deler av territoriet, inkludert i utkanten av Srinagar, nærmet dagliglivet seg normalt igjen. Noen steder var det biler og rickshawer, og myndighetene varslet at telefonlinjene ville åpne igjen. Men internett og mobiltelefoner ville fortsatt være nede.

I sentrum av hovedstaden og noen av byens nabolag gjelder fortsatt strenge restriksjoner. Soldater bemannet sperringer og la hindre i veien for de få menneskene som var ute i de nesten folketomme gatene.

Uroen har økt kraftig etter at India i begynnelsen av august besluttet å oppheve regionens selvstyre. Samtidig ble det innført portforbud, noe som hindret lokalbefolkningen i å bevege seg ute. Internett, telefonnettet og mobilnettet ble også stengt.

Åtte skadd i uro

Lørdag kveld meldte en talsmann i delstaten Jammu og Kashmir at åtte personer var såret i sammenstøt, men han har ikke gitt opplysninger om hvordan det skjedde. I tillegg har familien til en 62 år gammel mann sagt at han døde etter å ha blitt utsatt for tåregass i hjemmet sitt.

Den indiske hæren har bekreftet at en soldat ble drept i tunge skuddvekslinger med pakistanske styrker lørdag.

Indias uforutsette beslutning om å sette selvstyret i Kashmir til side har ført til stor frustrasjon og sinne blant innbyggerne. De siste dagene har det vært en rekke demonstrasjoner i og rundt den største byen Srinagar i protest mot avgjørelsen, trass i portforbudet.

Indiske myndigheter benekter eller nedtoner meldinger om uro og voldsepisoder og melder at mesteparten av Kashmirdalen er fredelig.

4.000 arrestert

En dommer forteller til nyhetsbyrået AFP at 4.000 mennesker er pågrepet i henhold til en omstridt lovbestemmelse som gir myndighetene anledning til å fengsle folk i opp til to år uten siktelse eller rettssak.

Han sier at de fleste som er pågrepet, er fløyet ut av Kashmir siden det ikke er nok fengselskapasitet der.

Myndighetene selv vil ikke si noe om hvor mange som er pågrepet, bortsett fra at et hundretall lokale politikere, aktivister og akademikere ble anholdt i løpet av de første dagene etter at selvstyret ble opphevet.

Men en rekke tjenestemenn, inkludert politi og sikkerhetspersonell, bekreftet overfor AFP at tusener av mennesker var pågrepet og fløyet ut av området på militærfly.

Kashmir har vært delt mellom India og Pakistan siden 1947, men det at store deler av den muslimskdominerte regionen havnet på indisk side av grensen, er fortsatt svært omstridt.

