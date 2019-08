USA har sendt ut arrestordre på iransk tankskip

NTB utenriks

Høyesterett i Gibraltar fastslo torsdag at tankeren Grace 1, med 2 millioner fat iransk olje om bord, kan forlate det britiske området etter å ha ligget i forvaring i seks uker. USA var uenig i avgjørelsen og har forsøkt å hindre at skipet får seile videre.

I arrestordren, som ble kjent fredag, går det fram at skipet, all oljen om bord og 995.000 amerikanske dollar skal inndras. Ordren begrunnes med en amerikanske lov som gir USAs president lov til å gripe inn ved en ekstraordinær trussel mot USA i utlandet, i banksvindel, hvitvasking og reglene om terrorfinansiering.

Etter domstolens frigivelse av tankskipet torsdag, ble det klart at det likevel ville bli liggende i Gibraltar til søndag i påvente av nytt mannskap. Lederen for Irans havne- og sjøfartsorganisasjon opplyste at skipet vil bli omdøpt og seile under det iranske flagget.

Den britiske marinen stanset den iranske tankeren 4. juli med påstander om at Iran brøt sanksjoner som skal forhindre salg av olje til Syria. Skipet ble tatt i forvaring i Gibraltar tross kraftige protester fra Iran. To uker senere tok iranske myndigheter det svenskeide, britiskregistrerte skipet Stena Impero i arrest som en gjengjeldelsesaksjon.

