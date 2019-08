Norge gratulerer det sudanske folk

NTB utenriks

– Norge gratulerer det sudanske folket med undertegningen av fredsavtalen i Sudan. Neste viktige milepæl er etableringen av en sivil overgangsregjering, sier Søreide i en uttalelse lørdag kveld.

Representanter for militærjuntaen som har styrt Sudan siden hæren avsatte president Omar al-Bashir, signerte avtalen med protestbevegelsen i en høytidelig seremoni Khartoum lørdag.

– Det er viktig at partene nå holder stø kurs i gjennomføringen av fredsavtalen. Den afrikanske unionen (AU) og Etiopia har spilt nøkkelroller for å legge til rette for enigheten, sier Søreide.

Avtalen skisserer hvordan landet skal styres i en 39 måneder lang overgangsperiode fram mot et valg.

Representanter for de såkalte Troika-landene Norge, Storbritannia og USA signerte som vitner til fredsavtalen. De tre landene var sentrale i å framforhandle fredsavtalen med Sudan som banet vei for Sør-Sudans løsrivelse i 2011.

Hun legger til at AU, nabolandene og verdenssamfunnet for øvrig må fortsette sitt engasjement og støtte til bistand og utvikling.

– Norge vil bidra i den internasjonale dugnaden, og vi ser fram til dialog med Sudans nye regjering, sier utenriksministeren.

