Lærere demonstrerer i Hongkong

Menneskemengden samlet seg på et torg i byens finansdistrikt før de beveget seg mot kontorene til byregjeringen.

Lærerne sa de ønsket å vise støtte til unge demonstranter som i mange tilfeller er skoleelever eller studenter.

– Vi er her på grunn av den stadige volden som regjeringen og politiet står bak. Vi føler vi har rett til å beskytte elevene våre, sa en ungdomsskolelærer som deltok i protesten.

Samtidig som regimekritikere og demokratiforkjempere planlegger nye demonstrasjoner i løpet av helgen, er kinesiske soldater blitt utplassert i nærheten av Hongkong. Dette har utløst frykt for at kinesiske styrker vil gå til aksjon for å stanse protestene i Hongkong, som har stor grad av selvstyre.

