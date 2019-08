Venezuelas regjering og opposisjon villig til nye samtaler

NTB utenriks

– President Nicolás Maduro tok en pause, vi har ikke trukket oss fra prosessen, sier utenriksminister Jorge Arreaza torsdag.

– Selvfølgelig skal det være kontakt, og vi vil helt sikkert være i stand til å gjenopprette denne dialogen, tilføyer han.

Kvelden før sa opposisjonsleder Juan Guaidó at representanter fra Norge hadde ankommet Caracas.

Norge har fungert som tilrettelegger under tidligere samtaler mellom partene, som blant annet har møtt hverandre i Oslo i mai. I begynnelsen av juli ble samtalene flyttet til Barbados, fortsatt med norske diplomater til stede.

Opposisjonen vil delta

Maduro trakk sin delegasjon fra et planlagt møte på den karibiske øya forrige uke. Begrunnelsen var omfattende nye sanksjoner fra USA, som Maduro anklager for forsøk på å sabotere samtalene.

Utenriksminister Arreaza understreker nå at det er behov for «en mekanisme som vil garantere for fred og sameksistens mellom alle venezuelanere».

– Representanter fra det norske kongeriket er her. Vi skal delta i enhver prosess som bringer oss nærmere en reell løsning på konflikten, sier Guaidó.

Forsvarsminister i Moskva

Guaidó, som er nasjonalforsamlingens leder. erklærte seg som midlertidig president i januar. Han støttes av flere titall land med USA i spissen i sin kamp for å avsette Maduro.

Norge har på sin side bedt partene innlede dialog for å få slutt på den dype politiske og økonomiske krisen.

Maduro nyter fortsatt stor støtte fra Russland, og torsdag var Venezuelas forsvarsminister Vladimir Padrino på besøk i Moskva.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu hyllet under møtet Venezuela for å «motstå USAs forsøk på å styrte den legitime regjeringen». Han påpekte videre at det venezuelanske forsvaret er en garantist for landets territorielle integritet.

