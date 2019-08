Seks politifolk skutt i Philadelphia – skytter overgitt seg

NTB utenriks

Etter å ha forskanset seg i sju og en halv time overga den mistenkte skytteren seg litt over klokka 6, norsk tid, torsdag morgen, opplyser talsmann Eric Gripp for politiet på Twitter.

I alt seks politifolk var blitt sendt til sykehus med skuddskader, og en stor politiaksjon i bydelen Nicetown-Tioga i Philadelphia hadde preget hele det globale nyhetsbildet gjennom natten. Ingen av de sårede polititjenestemennene ble påført livstruende skader. Torsdag morgen var alle utskrevet fra sykehus etter behandling.

Politiet ble først kalt til stedet på grunn av narkotikaaktivitet, opplyser en kilde i politiet til CBS Philly. Da de ankom adressen, ble politimennene skutt mot av en gjerningsmann som forskanset seg inne i bygningen. Like før midnatt, norsk tid, ble én person pågrepet, og politiet gikk da inn i huset for å se etter flere mulige gjerningsmenn. Der befant det seg enda en bevæpnet person.

Flyktet ut

I tillegg til de seks som da ble skutt, måtte flere polititjenestemenn flykte ut gjennom vinduer og dører fordi de ble beskutt, en av dem opplevde at et skudd sneiet rett forbi hodet hans, sier Richard Ross i Philadelphia-politiet ifølge CNN. Ved 3-tiden om natten, norsk tid, ble det fremdeles avfyrt skudd på stedet, melder en politikilde på Twitter.

Etter fem timer var situasjonen fremdeles ikke avklart ved 3.45-tiden, norsk tid. To politimenn hadde til slutt blitt reddet ut etter først å ha vært fanget i husets andre etasje etter å ha gått inn. Den mistenkte skytteren oppholdt seg i første etasje, opplyser Ross til avisen Philadelphia Inquirer. Parallelt med at det ble arbeidet med å holde mennesker unna området, blir det gjort forsøk på å forhandle med skytteren.

Fire kvinner ble også blitt reddet ut av bygningen av innsatsstyrkene fra politiet.

Tok telefonen

Richard Ross fortalte at politiet gjorde flere forsøk på å kontakte mannen inne i huset, og at han har tatt telefonen, men at han ikke har sagt noe når politiet har ringt. Til slutt fikk politiet kontakt med mannen.

– Vi vet ikke om han er skadd, Da jeg snakket med ham virket det ikke som om han var skadd, men jeg er ikke sikker sa Ross, ifølge CNN.

Philadelphia-borgermester Jim Kenney sier han har snakket med alle de seks sårede og opplyser at alle er ved godt mot. Mens aksjonen pågikk var Kenney svært kritisk og tok til orde for økt kontroll med skytevåpen i USA. Han gikk ut mot National Rifle Association som går mot alle innskrenkninger i amerikaneres rett til å bære våpen.

– Våre polititjenestemenn fortjener å bli beskyttet, og vi kan ikke tåle å bli skutt på i timevis av en med et ubegrenset lager av våpen og kuler, sa Kenney ifølge CNN.

