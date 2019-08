Gibraltiske medier: USA vil stanse løslatelsen av iransk tanker

NTB utenriks

Det er det amerikanske justisdepartementet som har bedt om at oljetankeren Grace 1 likevel ikke løslates torsdag, ifølge gibraltiske medier.

Den engelske avisen The Sun meldte onsdag kveld at det iranske skipet vil bli løslatt fra forvaring torsdag, skriver nyhetsbyrået Reuters. Avisen refererte til kilder nær Gibraltars statsminister Fabian Picardo.

Den britiske marinen stanset den iranske tankeren 4. juli med påstander om at Iran brøt sanksjonene om å frakte olje til Syria. Skipet ble satt i forvaring i Gibraltar tross kraftige protester fra Iran. To uker senere tok iranske myndigheter arrest i det svenskeide, men britiskregistrerte skipet Stena Impero som en gjengjeldelsesaksjon mot arresten av Grace 1.

Etter seks uker i Gibraltars havn vil ikke Fabian Picardo fornye ordren om å holde tankskipet tilbake under rettshøringen torsdag og sier at han er trygg at skipet ikke lenger vil gå mot Syria med lasten.

– Det er ikke noen grunn til å holde Grace 1 tilbake et sekund lenger, dersom vi ikke lenger har grunner til å tro at det bryter sanksjonene mot regimet i Syria, sier en kilde nær Picardo til avisen onsdag kveld.

Saken har vært en vesentlig grunn til at det har vært en spent situasjon mellom Iran og Storbritannia, og en av årsakene til at britene har tatt initiativ overfor flere land til å etablere en militær kortesjeordning for sivile skip i Persiabukta og Hormuzstredet.

