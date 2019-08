Børsen i Japan åpnet med nedgang etter fall i USA og Europa

NTB utenriks

Nikkei-indeksen falt med 1,93 prosent da handelen åpnet, mens den bredere sammensatte Topix-indeksen falt med 2,01 prosent. Analytikere forklarer fallet med at markedet er urolig over økonomisk tilbakegang i USA og at negative økonomiske utsikter for Kina og Tyskland har ført til nedjusterte forventninger på den globale økonomien.

Industrigiganten Toyota falt 1,85 prosent, mens Nissan gikk 2,18 prosent. Elektronikkselskapet Sony falt hele 2,51 prosent.

Da børsene i USA stengte onsdag og aksjehandelen var over, hadde Dow Jones-indeksen sunket 800 poeng, en nedgang på 3,1 prosent. Indeksen S&P 500 falt 2,9 prosent, mens Nasdaq gikk ned 3 prosent.

Også i Europa var onsdagen preget av betydelige børsfall, og i Oslo falt hovedindeksen 2,39 prosent i løpet av dagen, den største nedgangen så langt i år.

(©NTB)